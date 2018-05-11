На Закарпатье лесовоз повалил столб на коляску, ребенок погиб

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Двухлетний мальчик погиб в пятницу в результате падения железобетонного столба на детскую коляску в Хусте Закарпатской области, пишет местное издание Mukachevo.net.

Трагедия произошла около 11.00 на улице Небесной Сотни. Согласно сообщению, водитель лесовоза задел электрические провода и вырвал электроопору, после чего она упала на тротуар.

"По трагическому стечению обстоятельств именно там в то время проходила 30-летняя женщина с 2-летним ребенком, которого везла в коляске", — пишет издание.

В пресс-службе горполиции сообщили, что лесовоз "Урал", груженный дровами, хотел пропустить маму с коляской, но задел провода. В результате электрический столб упал на тротуар, где находился ребенок.

И женщина, и ребенок были госпитализированы. Пострадавшая получила несколько переломов. Мальчик умер в больнице.

В конце апреля на трассе Киев — Черкассы произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок.