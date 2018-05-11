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    На Закарпатье лесовоз повалил столб на коляску, ребенок погиб

    (обновлено: )6701
    По данным полиции, лесовоз хотел пропустить женщину с ребенком в Хусте, но задел провода. В результате электрический столб упал на коляску. В больнице мальчик скончался.
    На месте падения столба, в результате чего погиб ребенок в Мукачево
    mukachevo.net

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Двухлетний мальчик погиб в пятницу в результате падения железобетонного столба на детскую коляску в Хусте Закарпатской области, пишет местное издание Mukachevo.net.

    Трагедия произошла около 11.00 на улице Небесной Сотни. Согласно сообщению, водитель лесовоза задел электрические провода и вырвал электроопору, после чего она упала на тротуар.

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    "По трагическому стечению обстоятельств именно там в то время проходила 30-летняя женщина с 2-летним ребенком, которого везла в коляске", — пишет издание.

    В пресс-службе горполиции сообщили, что лесовоз "Урал", груженный дровами, хотел пропустить маму с коляской, но задел провода. В результате электрический столб упал на тротуар, где находился ребенок.

    И женщина, и ребенок были госпитализированы. Пострадавшая получила несколько переломов. Мальчик умер в больнице.

    В конце апреля на трассе Киев — Черкассы произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и трехлетний ребенок.

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