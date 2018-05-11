В школе Павлограда распылили неизвестное вещество, эвакуированы 700 человек

пресс-служба Павлоградского горсовета

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Почти 700 человек эвакуировали из школы в городе Павлоград Днепропетровской области из-за распыления неизвестного вещества, сообщила в пятницу пресс-служба Павлоградского городского совета.

"Сегодня в 11.56 в Павлоградской общеобразовательной школе №15 произошло ЧП: в месте общего пользования неизвестный распылил вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение (в горле — ред.) и кашель. В течение 6 минут была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы, около 680 человек", — говорится в сообщении.

пресс-служба Павлоградского горсовета В школе Павлограда распылили неизвестное вещество

Как отмечается, на месте работали спасатели, полиция и газовая служба. Специалисты отобрали пробы воздуха для проведения исследований.

Во вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек (53 ребенка и 4 учителя). По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдается ингаляционная токсическая реакция.

Читайте также: Из школы — в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте.