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    В Киеве скорая помощь пролетела через газон и перевернулась на парковке ТЦ

    (обновлено: )33202
    Водитель "скорой помощи" сообщил, что его подрезал другой автомобиль и при попытке уйти от столкновения машина медиков вылетела на парковку торгового центра, расположенного на киевском Столичном шоссе.
    В Киеве на столичном шоссе утром 11 мая перевернулась скорая помощь
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в Киеве на Столичном шоссе перевернулась машина скорой помощи.

    Автомобиль медиков, уходя от столкновения с другой машиной, пронесся более сотни метров и перевернулся на бок на парковке торгового центра.

    Фото "Информатор"
    В Киеве на столичном шоссе утром 11 мая перевернулась скорая помощь

    "По словам водителя "скорой", он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра "Домосфера" медиков подрезал черный, легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части. После чего перелетел через газон, вылетел на парковку торгового центра и пытался стабилизировать машину. Проехав около 100 метров, удержать машину к сожалению не удалось. Автомобиль опрокинулся на бок, проскользил около 30 метров и остановился", — передает "Информатор".

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    В момент аварии в машине скорой помощи находилось два человека, пациентов не было. Никто не пострадал.

    Напомним, в ночь на 11 мая на трассе Николаев-Снигиревка слетел с дороги легковой автомобиль BMW. В результате аварии пострадала целая семья — все, кто находился в салоне разбившегося авто.

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