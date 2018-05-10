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    В Киеве водитель избил битой полицейского после замечания

    (обновлено: )16810
    Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины.
    В Киеве водитель избил битой полицейского после замечания
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева водитель автомобиля ударил по голове полицейского битой, за то, что правоохранитель сделал ему замечание. Об этом сообщает ГУНП в столице.

    Как уточняется полицейский заметил, как возле автозаправки на проспекте Степана Бандеры водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию, о чем сказал правонарушителю. Однако злоумышленник с товарищами догнал работника полиции и начал выяснять отношения, что закончилось избиением полицейского спортивным инвентарем.

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    В полицию от врачей поступило сообщение о том, что они госпитализировали 26-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции. 

    "Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда правоохранитель вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель Volkswagen вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове", — рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

    По камерам видеонаблюдения полицейские установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства. Задержание произошло в тот же вечер на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

    "Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавил Журавель.

    Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

    Напомним, ранее во время отрабатывания оперативной информации в Соломенском районе Киева мужчина применил физическую силу в отношении полицейского.

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