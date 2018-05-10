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    "Мы вас повесим и закопаем". Радикалы угрожают черниговским коммунистам

    (обновлено: )28405
    Националисты оставили на здании штаба Коммунистической партии в Чернигове надписи с угрозами, после чего разместили фотографии в социальной сети.
    Надписи с угрозами на здании областного штаба Коммунистической партии в Чернигове
    C14 Чернигов/Facebook

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на четверг оставили надписи с угрозами на здании областного штаба Коммунистической партии в Чернигове. Информация размещена на странице региональной ячейки националистической организации С14 в Facebook.

    Как видно на выложенных фотографиях, хулиганы написали "Мы вас повесим и закопаем", "Смерть коммунистам" и "Прочь". 

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    "Мы вас повесим и закопаем", "Смерть коммуне!": неизвестные украсили областной штаб Компартии в Чернигове", — говорится в сообщении.

    C14 Чернигов/Facebook
    Надписи с угрозами на здании областного штаба Коммунистической партии в Чернигове

    Ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии в Киеве и области, в ходе которых изъяли агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая.

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