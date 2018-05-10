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    В Ковеле вандалы разрушили памятник Неизвестному солдату

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    Активисты из "Национального корпуса" Ковеля открестились в соцсетях от причастности к акту вандализма над памятником Неизвестном солдату.
    В Ковеле осквернили памятник Неизвестному солдату
    Facebook Нацкорпуса Ковеля

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Ковеле Волынской области неизвестные повредили памятник советскому солдату. Памятнику "отрезали" голову и разрисовали памятную плиту, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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    "Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на улице Луцкой, во время патрулирования в городе Ковель", — говорится в сообщении.

    Согласно информации управления культуры Волынской ОГА, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона и был установлен в 1956 году.

    Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трех лет.

    Вместе с тем активисты из Национального корпуса Ковеля уже открестились от причастности к вандализму.

    "Вандалы оторвали голову, а на памятной плите неуклюже нарисовали Азовский символ — Идею Nации. Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения", — говорится в сообщении организации.

    Ранее сообщалось, что неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города Днепр в августе 1941 года.

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