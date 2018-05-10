В Ковеле вандалы разрушили памятник Неизвестному солдату

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Ковеле Волынской области неизвестные повредили памятник советскому солдату. Памятнику "отрезали" голову и разрисовали памятную плиту, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на улице Луцкой, во время патрулирования в городе Ковель", — говорится в сообщении.

Согласно информации управления культуры Волынской ОГА, памятник не входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Он изготовлен из бетона и был установлен в 1956 году.

Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трех лет.

Вместе с тем активисты из Национального корпуса Ковеля уже открестились от причастности к вандализму.

"Вандалы оторвали голову, а на памятной плите неуклюже нарисовали Азовский символ — Идею Nации. Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения", — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне города Днепр в августе 1941 года.