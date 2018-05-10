Проломленный череп и откушенный язык. В Польше избили украинца - СМИ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Группа неизвестных напала на трех украинцев в польском селе Глоскув недалеко от Варшавы и жестоко избила одного из них, сообщает в четверг Польское радио.

Инцидент произошел еще 3 мая возле одного из магазинов, когда граждане Украины возвращались домой. Сначала между сторонами возникла словесная перепалка.

По данным издания, позже дорогу украинцам перегородили два автомобиля, в которых находились шесть-семь мужчин; они достали бейсбольные биты и набросились на них, двоим удалось сбежать.

"Одного из трех украинцев агрессоры очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ", — говорится в сообщении.

Украинцы, которым от 45 до 52 лет, работают в Ассоциации водных компаний. Коллега сообщил местным СМИ, что они "никогда ни с кем не конфликтовали".

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