Во Львове прогремел взрыв, пострадала 17-летняя девушка - депутат

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел утром в четверг в помещении киоска на пересечении проспекта Чорновола и улице Зерновой во Львове, пострадала девушка, сообщает местный депутат Игорь Зинкевич.

По его словам, взрыв прогремел в 6.40 в результате утечки бытового газа.

Травмы получила девушка 2001 года рождения, она госпитализирована в 8-ю городскую больницу.

"Девушка в сознании, диагноз: сотрясение головного мозга, термический ожог лица", — написал он на своей странице в Facebook.