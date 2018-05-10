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    Во Львове прогремел взрыв, пострадала 17-летняя девушка - депутат

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    По данным Игоря Зинкевича, в киоске, который расположен на пересечении пр. Чорновола и ул. Зерновой во Львове, произошла утечка бытового газа, травмы получила девушка 2001 года рождения.

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Взрыв произошел утром в четверг в помещении киоска на пересечении проспекта Чорновола и улице Зерновой во Львове, пострадала девушка, сообщает местный депутат Игорь Зинкевич.

    По его словам, взрыв прогремел в 6.40 в результате утечки бытового газа.

    Травмы получила девушка 2001 года рождения, она госпитализирована в 8-ю городскую больницу.

    "Девушка в сознании, диагноз: сотрясение головного мозга, термический ожог лица", — написал он на своей странице в Facebook.

    Игорь Зинкевич/Facebook, 10 мая 2018

     

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