Жестокое убийство украинки в Италии. СМИ выяснили жуткие подробности

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Консул Украины в Италии обратился с запросом в местную полицию относительно гибели украинки, которую, по информации СМИ, жестоко убил ее муж-итальянец, сообщает УНН со ссылкой на заместителя директора ДКС МИД Украины — начальника управления консульской деятельности Василия Кирилича.

"Консул обратился с запросом в полицию по делу трагического случая с гражданкой Украины, о котором сообщают СМИ. Официального ответа полиции на обращение консула пока нет”, — сообщил Кирилич.

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Между тем, по информации СМИ, в итальянском городе Мельфи провинции Поненца во вторник, 8 мая, 33-летний Антонио Жирардо после семи месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра — Марину Новожилову. После совершенного преступления итальянец покончил с собой.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на родных и близких убитой, Жирардо убил украинку на почве ревности.

"Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6.00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на его поиски", — рассказала сестра погибшей Алена Яновская.

Информатор Семейное фото Антонио Жирардо и Марины Новожиловой

Убийство произошло в доме в самом центре города. О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7.30 утра услышал выстрелы.

На данный момент мотив убийства неизвестен, следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, однако Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.

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