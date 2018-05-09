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    Львовским патрульным грозит 10 лет за убийство по неосторожности

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    Патрульные полицейские призывают к прозрачному рассмотрению дела с привлечением общественности. Со своей стороны, патрульная полиция всячески содействует следствию, говорится в заявлении.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области, которых подозревают в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

    Как отмечается, патрульным грозит до 10 лет заключения.

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    Патрульные полицейские призывают к прозрачному рассмотрению дела с привлечением общественности. Со своей стороны, патрульная полиция всячески содействует следствию, говорится в заявлении.

    "Мы прозрачны и открыты. Нам нечего скрывать. Ребята, которые являются подозреваемыми, неоднократно отмечались за добросовестную службу. Задерживали вооруженных преступников, освобождали заложников. У них отличная характеристика. Мы считаем жестковатой меру пресечения…", — сказал начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

    В полиции напоминают, что 9 февраля патрульные во время отработки лотерейных заведений, в одном из них обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки получить посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали "скорую" и начали оказывать домедицинскую помощь. Однако медики констатировали смерть мужчины.

    Напомним, ранее в Киеве на станции метро умер сотрудник полиции.

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