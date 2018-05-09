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    В Днепре задержали мужчину с пистолетом на мероприятиях ко Дню Победы

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (354)

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    В Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет "ФОРТ" и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Мужчину с травматическим пистолетом и патронами задержали во время массовых мероприятий ко Дню Победы в Днепре, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На проспекте Яворницкого в Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет "ФОРТ" и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, по состоянию на 14.00 грубых нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий в Днепропетровской области не зафиксировали. Полицейские составили четыре административных протокола за использование георгиевской ленточки. В Никополе полиция завела уголовное дело против человека, который продавал воздушные шарики с изображением запрещенной в Украине символики.

    В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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    За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.

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