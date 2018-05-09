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    "Киборг", на которого напали в Киеве, уверен, что его хотели убить

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    Дмитрий Вербич, воевавший в Донбассе, уверен, что нападение на него на Подоле в Киеве было не хулиганством, а покушением на убийство по политическим мотивам.
    Бывший участник АТО Дмитрий Вербич
    Facebook Дмитрия Вербича

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Участник антитеррористической операции в Донбассе, "киборг" Дмитрий Вербич, раненный во время нападения в Киеве, призвал сторонников правых и левых взглядов не устраивать между собой войну.

    Нападение на ветерана АТО в Киеве. Видео
    Facebook Полиции Киева
    Обнародовано видео жестокого нападения на ветерана АТО в Киеве

    В среду, 2 мая, на Подоле в Киеве произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину, молотком по руке. Также во время нападения использовался газовый балончик. 

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    "Если у каких-то подростков играет кровь и хочется морды бить — ваше право. Серьезные дяди понимают, что ножами политический дискурс не ведется. Дестабилизация выгодна Москве. Тем более, много правых и левых воевали рядом… на востоке, а побратимство выше политической возни. Мы разберемся, как жить в нашем Украинском государстве без резни", — написал Вербич на странице в Facebook.

    "Киборг" уверен, что нападение на него было не хулиганством, а покушением на убийство по политическим мотивам. При этом пострадавший хочет, чтобы правоохранители нашли действительно виновных в нападении, а не "кого-то из левой среды".

    "Никто мне не будет указывать, как думать и что надевать. Я борюсь всю жизнь за Свободную Украину и традиционные европейские ценности, а не за тоталитарную идеологию. Клоуны, пытавшиеся меня убить, явно головой не думают. Жертву выбрали плохо, сработали ничтожно. Будут сидеть долго", — резюмировал Вербич.

    По факту нападения на участника АТО открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины. Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы. 7 мая СБУ установила, что организатором нападения на участника боевых действий на Донбассе Вербича является гражданин России.

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    Накануне, 8 мая, Подольский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней для одной из подозреваемых в нападении на Дмитрия Вербича — Екатерины Лапинской. 

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