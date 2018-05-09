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    Во Львове задержали вандалов возле Монумента Славы

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (314)

    (обновлено: )16623
    По сообщениям местных СМИ, трое человек расписывали забор, закрывающий стелу монумента. На данный момент лица задержаны и доставлены в отдел полиции для составления протокола.
    Во Львове пытались расписать забор вокруг Монумента Славы
    Facebook Igor Zinkevych

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во Львове накануне вечером, 8 мая, задержали троих граждан, которые расписали забор, ограждающий Монумент Славы, сообщает Varta1 со ссылкой на депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича. 

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    "В 23.15 на ул Стрийская три человека расписывали забор, закрывающий стелу монумента. На данный момент лица задержаны и доставлены в отдел полиции для составления протокола", — говорится в сообщении.

    Мужчины пытались написать краской надпись "Советская оккупация" ("Советська окупація").

    Facebook Igor Zinkevych
    Во Львове пытались расписать забор вокруг Монумента Славы

    Как сообщалось, правоохранителиные органы Украины, в том числе и во Львове, находятся на усиленном режиме работы на период 8 — 9 мая. Полиция призывает львовян и гостей города не использовать запрещенную символику, воздерживаться от провокационных акций и заявлений, а также не нарушать общественный порядок.

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