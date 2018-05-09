Во Львове задержали вандалов возле Монумента Славы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во Львове накануне вечером, 8 мая, задержали троих граждан, которые расписали забор, ограждающий Монумент Славы, сообщает Varta1 со ссылкой на депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Читайте также — 9 Мая: День Победы превращают в день беды и конфликта

"В 23.15 на ул Стрийская три человека расписывали забор, закрывающий стелу монумента. На данный момент лица задержаны и доставлены в отдел полиции для составления протокола", — говорится в сообщении.

Мужчины пытались написать краской надпись "Советская оккупация" ("Советська окупація").

Facebook Igor Zinkevych Во Львове пытались расписать забор вокруг Монумента Славы

Как сообщалось, правоохранителиные органы Украины, в том числе и во Львове, находятся на усиленном режиме работы на период 8 — 9 мая. Полиция призывает львовян и гостей города не использовать запрещенную символику, воздерживаться от провокационных акций и заявлений, а также не нарушать общественный порядок.