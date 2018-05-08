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    Нападение на "киборга". Суд арестовал подозреваемую девушку

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    По данным СМИ, сначала прокуратура просила ареста на 60 суток, однако суд уменьшил срок на месяц, учитывая инвалидность подозреваемой. Подозреваемая перенесла трансплантацию почек.
    Екатерина Лапинская
    voi.com.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Подольский суд Киева решил взять под стражу одну из подозреваемых в избиении "киборга" Дмитрия Вербича — Екатерину Лапинскую, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

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    Во время заседания судья Гребенюк объявил, что было принято решение о взятии подозреваемой под стражу сроком до 5 июня 2018 года. По данным СМИ, сначала прокуратура просила ареста на 60 суток, однако суд уменьшил срок на месяц, учитывая инвалидность подозреваемой.

    Во время заседания суда Лапинская сказала, что она является инвалидом первой группы. Подозреваемая перенесла трансплантацию почек.

    Напомним, в среду, 2 мая, неизвестные напали на бывшего военнослужащего, который принимал участие в боях за донецкий аэропорт, Дмитрия Вербича, нанесли ему колото-резанные раны, брызнули в лицо газом и пытались добить молотком. Полиция Киева объявила в розыск трех человек, среди которых — молодая девушка.

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