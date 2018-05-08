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    В Одессе прогремел взрыв в жилом доме, пострадал мужчина

    (обновлено: )12310
    В одноэтажном здании в квартире №8, которая пристроена к дванадцятиквартирному двухэтажному жилому дому, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.
    В Одессе прогремел взрыв в жилом доме
    ГСЧС

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Во вторник утром в жилом одноэтажном доме в Одессе произошел взрыв, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что в одноэтажном здании в квартире №8, которая пристроена к дванадцятиквартирному двухэтажному жилому дому, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.

    В результате взрыва возникло частичное разрушение крыши квартиры №8 и поврежден шифер в соседних квартирах. Во время взрыва хозяин квартиры получил ожоги тела и в крайне тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в реанимационное ожоговое отделение городской клинической больницы №10.

    Напомним, ранее в Киеве при взрыве гранаты погиб участник боевых действий в Донбассе. В ночь на 5 мая граната взорвалась у входа в охранную фирму на улице Кирилловской. Тело погибшего было изуродовано взрывной волной и осколками.

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