КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода. Сам водитель ничего вразумительного относительно обстоятельств происшествия пояснить не смог.

"Эспрессо ТВ" В Киеве пьяный водитель грузовика протаранил опору путепровода

Предварительная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на "Драгере" — показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.

В кабине грузовика находился также товарищ водителя, никто из мужчин не получил не пострадал.

Смотрите также: Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры

Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек. Подозреваемый позже умер в СИЗО от онкологического заболевания.