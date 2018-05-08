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    Происшествия

    В Киеве пьяный водитель грузовика протаранил опору путепровода

    (обновлено: )9310
    Предварительная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на "Драгере" - показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.
    В Киеве пьяный водитель грузовика протаранил опору путепровода
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

    На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода. Сам водитель ничего вразумительного относительно обстоятельств происшествия пояснить не смог.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве пьяный водитель грузовика протаранил опору путепровода

    Предварительная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на "Драгере" — показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.

    В кабине грузовика находился также товарищ водителя, никто из мужчин не получил не пострадал.

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    Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек. Подозреваемый позже умер в СИЗО от онкологического заболевания.

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