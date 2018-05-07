Девушка, напавшая на "киборга", оказалась дочкой офицера Минобороны - СМИ

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Киевлянка Екатерина Лапинская, которая задержана по подозрению в избиении бывшего бойца АТО, оказалась дочкой чиновника Минобороны Украины, сообщает в понедельник Espresso.tv.

Напомним, в среду, 2 мая, неизвестные напали на бывшего военнослужащего, который принимал участие в боях за донецкий аэропорт, Дмитрия Вербича, нанесли ему колото-резанные раны, брызнули в лицо газом и пытались добить молотком. Полиция Киева объявила в розыск трех человек, среди которых — молодая девушка.

"Лапинская Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита Министерства обороны, полковника Лапинского Сергея Викторовича, — говорится на сайте телеканала, который с помощью специальной программы провел сравнение фотографии задержанной девушки и снимков Екатерины Лапинской из социальных сетей.

Фото espreso.tv Подозреваемая в нападении на "киборга" в Киеве Екатерина Лапинская

По данным прокуратуры Киева, действия задержанной квалифицировали как "хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". В случае доказательства вины Лапинской ей грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.