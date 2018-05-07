наверх
07.05.201817:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Девушка, напавшая на "киборга", оказалась дочкой офицера Минобороны - СМИ

    (обновлено: )82532
    Украинский телеканал опубликовал на своем сайте фотографию девушки, которую подозревают в жестоком избиении бывшего бойца АТО. Задержанная является дочерью полковника из Министерства обороны Украины, утверждает Espresso.tv.
    Подозреваемая в нападении на ветерана АТО в Киеве
    Отдел коммуникаций полиции Киева

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Киевлянка Екатерина Лапинская, которая задержана по подозрению в избиении бывшего бойца АТО, оказалась дочкой чиновника Минобороны Украины, сообщает в понедельник Espresso.tv.

    9 мая. Архивное фото
    Захар Виноградов
    Соцсети о 9 мая по-новому: "всегда хотел посмотреть на внуков эсэсовцев"

    Напомним, в среду, 2 мая, неизвестные напали на бывшего военнослужащего, который принимал участие в боях за донецкий аэропорт, Дмитрия Вербича, нанесли ему колото-резанные раны, брызнули в лицо газом и пытались добить молотком. Полиция Киева объявила в розыск трех человек, среди которых — молодая девушка.

    "Лапинская Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита Министерства обороны, полковника Лапинского Сергея Викторовича, — говорится на сайте телеканала, который с помощью специальной программы провел сравнение фотографии задержанной девушки и снимков Екатерины Лапинской из социальных сетей.

    Фото espreso.tv
    Подозреваемая в нападении на "киборга" в Киеве Екатерина Лапинская

    По данным прокуратуры Киева, действия задержанной квалифицировали как "хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". В случае доказательства вины Лапинской ей грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти