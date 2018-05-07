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    Происшествия

    В Днепре у трамвая на ходу отлетело колесо

    (обновлено: )16440
    В Днепре на улице Михаила Грушевской трамвайный состав сошел с рельсов и перегородил проезжую часть из-за отлетевшего колеса. В момент аварии трамвай перевозил только двух пассажиров, они не пострадали.
    В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо
    Фото dp.informator.ua

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Днепре трамвай, который шел по маршруту №12, сошел с рельсов и перегородил проезжую часть улицы Михаила Грушевского.

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    Оказалось, что причиной происшествия стала серьезная поломка — у второго вагона отлетело колесо, однако водитель не почувствовал изменений и продолжил движение, в результате чего состав сошел с рельсов.

    "Я ехал спокойно без каких-либо изменений, как вдруг второй вагон развернуло перпендикулярно рельсам", — цитирует "Информатор" слова вагоновожатого.

    Фото dp.informator.ua
    В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо

    В момент ДТП в трамвае находились всего два пассажира, они не пострадали.

    Напомним, в апреле в киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, которая серьезно травмировала пожилую женщину. Прямо на ходе часть ходовой пробила пол трамвая и попала женщине в ногу.

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