В Днепре у трамвая на ходу отлетело колесо

Фото dp.informator.ua

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Днепре трамвай, который шел по маршруту №12, сошел с рельсов и перегородил проезжую часть улицы Михаила Грушевского.

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Оказалось, что причиной происшествия стала серьезная поломка — у второго вагона отлетело колесо, однако водитель не почувствовал изменений и продолжил движение, в результате чего состав сошел с рельсов.

"Я ехал спокойно без каких-либо изменений, как вдруг второй вагон развернуло перпендикулярно рельсам", — цитирует "Информатор" слова вагоновожатого.

Фото dp.informator.ua В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо

В момент ДТП в трамвае находились всего два пассажира, они не пострадали.

Напомним, в апреле в киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, которая серьезно травмировала пожилую женщину. Прямо на ходе часть ходовой пробила пол трамвая и попала женщине в ногу.