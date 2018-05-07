ВСУ сообщают о потерях в Донбассе

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили о 24 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки: один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Накануне пресс-центр Объединенных сил Украины сообщал, что украинские военные подорвались на взрывном устройстве в Донбассе, в результате один из них погиб, еще двое получили ранения.

Согласно сообщению пресс-центра операции в соцсети Facebook, ополченцы "22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, два раза — из танка… Во время активных оборонительных боевых действий за прошедшие сутки потери Объединенных сил составили одного погибшего и четверых раненых".

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, убиты трое ополченцев, пятеро ранены. Подтверждения этих данных со стороны ополченцев пока нет.

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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.