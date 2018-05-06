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    Военные подорвались на бомбе в Донбассе

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (530)

    (обновлено: )923120
    В воскресенье во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, которая действует на горловском направлении.
    Военные подорвались на бомбе в Донбассе
    facebook.com/pressjfo.news

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Военные подорвались на взрывном устройстве в Донбассе, в результате один из них погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил Украины в Facebook.

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    Сообщается, что в воскресенье во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, которая действует на горловском направлении.

    "На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены", — говорится в сообщении.

    При этом, согласно сообщению, на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой ополченцы открыли огонь.

    "После короткого огневого столкновения резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены. Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность", — сообщает пресс-центр.

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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