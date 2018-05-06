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    В аэропорту Одессы экстренно сел самолет

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    Как стало известно, пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса".
    Аэропорт. Архивное фото
    Сайт "Международного аэропорта Одессы"

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "Одесса" из-за состояния здоровья пассажирки экстренно сел самолет.

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    Vtv Gujarati News/Youtube
    В индийском самолете во время полета вылетел иллюминатор

    Как сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook который следовал из Киева в Грецию.

    "Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", — заявил Форостяк.

    Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее.

    Ранее пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в Торонто (Канада), его пришлось перенести на несколько часов.

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