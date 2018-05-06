В аэропорту Одессы экстренно сел самолет

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "Одесса" из-за состояния здоровья пассажирки экстренно сел самолет.

Как сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook который следовал из Киева в Грецию.

"Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", — заявил Форостяк.

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее.

Ранее пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в Торонто (Канада), его пришлось перенести на несколько часов.