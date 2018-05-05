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    Более 700 мешков. В Сумской области задержали огромную партию наркотиков

    (обновлено: )25110
    В полиции сообщили, что правоохранители во время обысков нашли более 700 мешков с веществом растительного происхождения, похожим на маковую соломку и маковое семя, а так же 50 патронов различных калибров, пистолет.
    Изъятые наркотики в Сумской области
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В одном из местных магазинов Конотопа Сумской области под предлогом реализации пищевых продуктов наркозависимым лицам продается сырье для изготовления наркотиков.

    Об этом узнали правоохранители Национальной полиции Украины.

    npu.gov.ua
    Изъятые наркотики в Сумской области

    "В ходе обысков работники полиции и прокуратуры обнаружили и изъяли более 700 мешков с веществом растительного происхождения, похожим на маковую соломку и маковое семя. Кроме того, в помещении обнаружили 50 патронов различных калибров, пистолет, 38 мобильных телефонов, 19 паспортов граждан Украины и около 10 000 гривен наличных", — сообщает подробности полиция.

    В рамках уголовного производства прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в Конотопа проведены санкционированный обыски.

    Подозреваемые задержаны.

    Ранее сообщалось, что служебная собака обнаружила в поезде из Украины крупную партию наркотических средств, стоимость которых на черном рынке может достигать 15 миллионов рублей (примерно 6,3 млн грн).

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