Более 700 мешков. В Сумской области задержали огромную партию наркотиков

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В одном из местных магазинов Конотопа Сумской области под предлогом реализации пищевых продуктов наркозависимым лицам продается сырье для изготовления наркотиков.
Об этом узнали правоохранители Национальной полиции Украины.
"В ходе обысков работники полиции и прокуратуры обнаружили и изъяли более 700 мешков с веществом растительного происхождения, похожим на маковую соломку и маковое семя. Кроме того, в помещении обнаружили 50 патронов различных калибров, пистолет, 38 мобильных телефонов, 19 паспортов граждан Украины и около 10 000 гривен наличных", — сообщает подробности полиция.
В рамках уголовного производства прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в Конотопа проведены санкционированный обыски.
Подозреваемые задержаны.
Ранее сообщалось, что служебная собака обнаружила в поезде из Украины крупную партию наркотических средств, стоимость которых на черном рынке может достигать 15 миллионов рублей (примерно 6,3 млн грн).