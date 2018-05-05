Открыты новые производства по факту столкновений в горсовете Никополя

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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полиция Никополя Днепропетровской области открыла еще два уголовных производства по факту столкновений и стрельбы на сессии горсовета 4 мая, сообщили в городском отделении полиции.

После обращения с заявлением городского головы Никополя Андрея Фисаки было открыто производство по статье 129 Уголовного кодекса (угроза убийством), а после заявления депутата горсовета Александра Рыбакова — по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Таким образом, в целом уже открыли четыре уголовных производства, пишет Радио Свобода.

Ранее правоохранители информировали, что два производство были открыты по статье 293 и части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (групповое нарушение общественного порядка и хулиганство с применением оружия).

В мэрии Никополя накануне вечером заявили, что "сессия городского совета была целенаправленно сорвана людьми, личности которых устанавливают правоохранительные органы".

"Действия лиц, которые сорвали сессию, были направлены на дестабилизацию ситуации и незаконным способом смену власти в городе. В сессионном зале звучали угрозы депутатам городского совета, которые переросли в столкновения с применением физической силы", — говорится сообщении пресс-службы мэрии.

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В горсовете добавляют, что сессию сорвали уже второй раз. Первая конфликтная ситуация на сессии произошла 27 апреля.

В Никопольском горсовете 4 мая произошла потасовка и стрельба. По данным местных СМИ, стрелял депутат, которому представители "Правого сектора" надели на голову пакет с кефиром. Также радикалы облили зеленкой мэра города Андрея Фисака.