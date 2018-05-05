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    Дом профсоюзов в Одессе подожгли изнутри - экс-начальник УМВД

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    Петр Луцюк утверждает, что основная причина гибели десятков людей во время пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе - несвоевременная ликвидация возгорания.
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
    Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Пожарные машины 40 минут ехали на вызов во время пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе, заявил экс-начальник Одесского УМВД Петр Луцюк.

    По его словам, в Доме профсоюзов было много людей на момент пожара, потому что "кто-то дал команду всем спрятаться" именно там".

    "Кто дал команду, я не знаю", — сказал  экс-глава Луцюк в эфире телеканала NEWSONE

    Скандал в прямом эфире из-за событий в Одессе 2 мая 2014 года. Видео
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    Он подчеркнул, что пожар начался из-за того, что помещение подожгли изнутри.

    "Реальный пожар начался на третьем этаже. То есть кто-то поджог помещение изнутри. В 19.30 начались первые звонки в пожарную. От пожарной части до Куликового поля меньше 500 метров, они приехали через 40 минут. 40 минут они ехали 500 метров! Они смогли за 10 минут потушить пожар", — рассказал он.

    Экс-начальник УМВД отметил, что согласно всем выводам экспертов, основная причина смерти людей в Доме профсоюзов — это несвоевременное тушение пожара. 

    "Люди начали выпрыгивать из окон до прибытия пожарных машин, потому что помещение старое и высокий лестничный марш выполнил функцию "колодца" и создал тягу. То есть вниз люди не могли идти. Часть из них была на крыше. (Люди на улице — Ред.) подставляли сцену. Часть — осталась, часть — выпрыгивала", — утверждает Луцюк.

    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    УНИАН
    Трагедия 2 мая в Одессе навсегда изменила каждого...

    При этом, по его словам, правоохранители смогли обеспечить порядок и условия, которые не мешали пожарным машинам потушить возгорание. 

    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались столкновения между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов и закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

    В Одессе накануне прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди. Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности.

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