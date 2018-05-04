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    СМИ сообщили об обысках во всех отделениях полиции Запорожья

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    По информации СМИ, следственные действия проводятся сотрудниками СБУ в рамках расследования уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
    Сотрудники СБУ. Архивное фото
    пресс-центр СБУ

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 4 мая, в Запорожье сотрудники СБУ проводят обыски во всех райотделах полиции и некоторых местных прокуратурах, сообщает "Первый Запорожский". 

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    Следственные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Украины и департаментом внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

    По информации СМИ, силовики ищут на местах информацию о так называемых "делах-многоэпизодниках", в которых бандиты пишут кучу явок с повинной, и берут на себя "чужие преступления". Как правило, речь идет о людях без определенного места жительства. Этот процесс позволяет правоохранителям позже отчитываться о раскрываемости преступлений и показателях в этом направлении. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве в Дарницком районе неизвестные кавказской внешности ранили работника СБУ. По данным полиции, он входил в комиссию, которая проверяла работу "для проведения замеров паркомест".

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