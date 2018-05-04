СМИ сообщили об обысках во всех отделениях полиции Запорожья

пресс-центр СБУ

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В пятницу, 4 мая, в Запорожье сотрудники СБУ проводят обыски во всех райотделах полиции и некоторых местных прокуратурах, сообщает "Первый Запорожский".

Следственные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Украины и департаментом внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, силовики ищут на местах информацию о так называемых "делах-многоэпизодниках", в которых бандиты пишут кучу явок с повинной, и берут на себя "чужие преступления". Как правило, речь идет о людях без определенного места жительства. Этот процесс позволяет правоохранителям позже отчитываться о раскрываемости преступлений и показателях в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Дарницком районе неизвестные кавказской внешности ранили работника СБУ. По данным полиции, он входил в комиссию, которая проверяла работу "для проведения замеров паркомест".