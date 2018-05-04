В Киеве при спецоперации задержаны высокопоставленные взяточники

Фото Прокуратуры Киева

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Киеве и Черновцах проведена спецоперация, в ходе которой задержан руководитель госкорпорации "Хлеб Украины", сообщает столичная прокуратура в пятницу.

Операция проведена совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

По информации прокуратуры, исполняющий обязанности председателя правления ГАК "Хлеб Украины" и другие служащие требовали от предпринимателя неправомерную выгоду за нерасторжение договора аренды государственного имущества.

"Исполняющий обязанности председателя правления ГАК "Хлеб Украины", сговорившись с директором дочернего предприятия ГАК "Хлеб Украины" "Черновицкий комбинат хлебопродуктов", а также заместителем председателя Черновицкого горсовета и юристом ГАК "Хлеб Украины" требовали от директора частной компании ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере 100 тысяч гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений", — говорится на странице прокуратуры Киева в Facebook.

В итоге, правоохранители задокументировали получение 200 тысяч гривен взятки, которые были переданы им двумя траншами. Все подозреваемые задержаны.

Ранее в Закарпатской области задержаны высокопоставленные чиновники Госкеокадастра, которые требовали взятку в 200 тысяч долларов.