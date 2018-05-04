Озвучены три версии пожара на военных складах в Балаклее

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины предварительно рассматривает три версии причин возникновения пожара на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

"На сегодня предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара – это возгорание сухой травы на технической территории, не очищенной от взрывоопасных предметов, из-за попадания под гусеницы пожарного танка элементов пороха", — сказал Шевцов на брифинге.

Он сообщил, что, согласно второй версии, возгорание травы произошло из-за попадания искры из дымохода трубы пожарного танка.

По третьей версии, загорелись взрывоопасные предметы на технической территории под действием лучей солнца.

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По данным Минобороны Украины, пожар локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются. В пятницу жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновлено, осталось закрытым только воздушное пространство. Однако ГСЧС Украины по состоянию на 11.00 4 мая сообщило, что два очага пожара тлеют в Балаклее.

В радиусе 10 километров вокруг Балаклеи ограничено движение всех видов транспорта. Движение поездов через станцию "Балаклея" остановлено. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.