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    Происшествия

    Озвучены три версии пожара на военных складах в Балаклее

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    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее (52)

    (обновлено: )18701
    В Министерстве обороны Украины рассматривают несколько версий о причинах ЧП в Балаклее. По одной из них, под гусеницы пожарного танка попал порох, который в последствии загорелся.
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com/gipsokobzon

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины предварительно рассматривает три версии причин возникновения пожара на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

    Пожар в Балаклее. Работа авиации ГСЧС. Видео
    Радио Свобода
    Ликвидация последствий ЧП в Балаклее: работа авиации ГСЧС

    Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

    "На сегодня предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара – это возгорание сухой травы на технической территории, не очищенной от взрывоопасных предметов, из-за попадания под гусеницы пожарного танка элементов пороха", — сказал Шевцов на брифинге.

    Он сообщил, что, согласно второй версии, возгорание травы произошло из-за попадания искры из дымохода трубы пожарного танка.

    По третьей версии, загорелись взрывоопасные предметы на технической территории под действием лучей солнца.

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    По данным Минобороны Украины, пожар локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются. В пятницу жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновлено, осталось закрытым только воздушное пространство. Однако ГСЧС Украины по состоянию на 11.00 4 мая сообщило, что два очага пожара тлеют в Балаклее.

    В радиусе 10 километров вокруг Балаклеи ограничено движение всех видов транспорта. Движение поездов через станцию "Балаклея" остановлено. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.

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    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
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