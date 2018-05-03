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    Подозреваемый во взятке работник СБУ вышел под залог в 1,2 миллиона

    (обновлено: )6402
    Сообщается, что миллионный залог за задержанного Александра Карамушку внесли его родственники. Специальная антикоррупционная прокуратура добивается увеличения залога до 8 миллионов.
    Александр Карамушка
    "Громадське ТБ"

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога.

    Ранее суд избрал меру пресечения Карамушке в виде ареста с возможностью освобождения под залог в размере 1,2 миллиона гривен.

    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры. Видео
    НАБУ/Youtube
    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры

    "Вчера родственники внесли за Карамушку залог в размере 1,2 млн грн и он вышел из СИЗО", — сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко в комментарии "Укринформу".

    До этого прокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Соломенского райсуда об избрании Карамушке меры пресечения в виде. САП просит увеличить залог до восьми миллионов гривен.

    Александр Карамушка был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро в Киеве 24 апреля. Во время обыска в его автомобиле были изъяты 47,5 тысяч долларов, патроны к нарезному огнестрельному ружью и наркотическое средство.

    По данным следствия, чиновник СБУ получил средства за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить виды на постоянное или временное жительство на территории Украины незаконным способом. Во время пресс-конференции 25 апреля руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что Карамушка требовал по три тысячи долларов с каждого, кто на основании фальшивых документов находился на территории Украины.

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