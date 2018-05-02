Стали известны подробности о серии кровавых нападений в Умани

Фото пользователя Facebook Яна Ранько

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Мужчина убил женщину в одном из отелей в Умани и ранил еще пятерых прохожих, его задержали, сообщает в среду главное управление национальной полиции Украины в Черкасской области.

Ранее сообщалось, что утром 1 мая в помещении одного из отелей Умани обнаружен труп работника с явными признаками насильственной смерти. После этого поступили сообщения о нескольких нападениях на прохожих в городе.

"В это время в полицию поступило еще несколько сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих и наносит им различные телесные повреждения. В результате нападения молодого человека пострадали пять человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения города", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Сообщается, что благодаря неравнодушным гражданам нападавшего задержали на месте, он подозревается по статьям "умышленное убийство" и "покушение на убийство".

Сайт Hromadske.Uman пишет, что смертельный удар по голове получила 56-летняя работница гостиницы "Дружба", который расположен на территории дендропарка "Софиевка". Женщина работала на ресепшене и в этот момент была одна на рабочем месте. Еще одной сотруднице отеля — беременной женщине — удалось спастись: она выпрыгнула в окно.

Фото пользователя Facebook Яна Ранько Мужчина, устроивший нападения на пешеходов в Умани

После убийства на пути от Софиевского парка к городскому рынку Умани нападавший бил случайных прохожих. Одна из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Издание указывает, что жертв могло быть гораздо больше, так как на своем пути преступник прошел мимо корпусов педуниверситета, музыкального училища, детской городской больницы. Мотивы нападавшего пока неустановлены.