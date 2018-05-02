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    В Закарпатье задержаны чиновники за взятку в 200 тысяч долларов

    (обновлено: )44601
    По информации пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, высокопоставленные чиновники Госгеокадастра Закарпатской области требовали взятку в 200 тысяч долларов.
    Задержание чиновника на взятке. Архивное фото
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Закарпатской области задержаны высокопоставленные чиновники Госкеокадастра, которые требовали взятку в 200 тысяч долларов, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры. Видео
    НАБУ/Youtube
    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры

    "ГПУ совместно с УЗЕ НП (управлением по защите экономики Национальной полиции — Ред.) задержали на взятке в 200 тысяч долларов руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся первоочередные следственные действия", — написала Сарган в Twitter, пообещав опубликовать позднее детали по этому делу.

    Ранее закарпатские СМИ сообщили, что в здании облгосадминистрации в Ужгороде проводятся следственные действия и обыски.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кривом Роге следователя полиции на взятке. Капитан полиции требовал 10 тысяч долларов США от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за мошеннические действия.

    Кроме того, в Киеве главу аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей задержали за получение взятки. Работники суда задержаны во время получения 10 тыс долларов за принятие позитивного решения по судебному делу.

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