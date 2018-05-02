В Закарпатье задержаны чиновники за взятку в 200 тысяч долларов

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Закарпатской области задержаны высокопоставленные чиновники Госкеокадастра, которые требовали взятку в 200 тысяч долларов, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"ГПУ совместно с УЗЕ НП (управлением по защите экономики Национальной полиции — Ред.) задержали на взятке в 200 тысяч долларов руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся первоочередные следственные действия", — написала Сарган в Twitter, пообещав опубликовать позднее детали по этому делу.

Ранее закарпатские СМИ сообщили, что в здании облгосадминистрации в Ужгороде проводятся следственные действия и обыски.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кривом Роге следователя полиции на взятке. Капитан полиции требовал 10 тысяч долларов США от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за мошеннические действия.

Кроме того, в Киеве главу аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей задержали за получение взятки. Работники суда задержаны во время получения 10 тыс долларов за принятие позитивного решения по судебному делу.