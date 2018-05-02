Состояние избитого Найема ухудшилось - брат

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Состояние здоровья избитого депутата Мустафы Найема ухудшилось. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил брат народного депутата Маси Найем.

Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

"Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день", — отметил Маси Найем.

Брат народного депутата также рассказал некоторые подробности случившегося инцидента.

"Есть две точки инцидента. Одна была возле Бессарабской, вторая, когда ребята убегали, Мустафа их догонял, чтобы дождаться полиции, это происходило с другой стороны "Арены" (ТРЦ в центре Киева — ред.)", — добавил брат пострадавшего народного депутата.

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В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.