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    СБУ сообщила о задержании ополченца ДНР на Буковине

    (обновлено: )15313
    По данным СБУ, задержанный в 2014 году присоединился к ополчению, находился на боевых позициях, принимал участие в обустройстве блок-постов, осуществлял охрану депутата ДНР.
    Сотрудники СБУ проводят задержание
    пресс-центр СБУ

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали уроженца Донецка, который в 2014 году присоединился к ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    Задержание ополченца ЛНР на КПП Зайцево. Видео
    Канал СБУ на Youtube
    Задержание ополченца ЛНР на КПП "Зайцево"

    По данным ведомства, задержанный в 2014 году присоединился к ополчению, находился на боевых позициях, принимал участие в обустройстве блок-постов, осуществлял охрану депутата ДНР. Сотрудники спецслужбы задержали ополченца, когда тот приехал в Черновицкую область к своей гражданской жене.

    "Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновицкой области совместно с прокуратурой задержали на Буковине боевика террористической группировки "Восток" так называемой "ДНР… Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по статье "создание террористической группы или террористической организации", санкция которой предусматривает лишения свободы сроком от 7 до 15 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), который пытался попасть на подконтрольную ВСУ территорию для получения загранпаспорта гражданина Украины.

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