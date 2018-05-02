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    Происшествия

    В Киеве авто провалилось под землю из-за укладки труб

    (обновлено: )19421
    Автомобиль Chevrolet Aveo на улице Предславинской в Подольском районе столицы ушел под землю передними колесами в месте, где ремонтники проводили замену труб.
    Авто провалилось на месте ремонтных работ в Киеве
    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве утром в среду автомобиль Chevrolet Aveo провалился под асфальт на улице Предславинской в Подольском районе столицы.

    Машина ушла под землю передними колесами в месте, где ремонтники проводили замену труб.

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    "В Киеве на Предславинской под Шевроле разверзлась земля (асфальт)", — пишет на своей странице в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
    Авто провалилось на месте ремонтных работ в Киеве

    Сообщается, что пострадавших при ЧП нет. Автомобиль вытащили на поверхность прибывшие спасатели.

    Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на улице Ушакова мусоровоз провалился под асфальт.

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