В Киеве авто провалилось под землю из-за укладки труб

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве утром в среду автомобиль Chevrolet Aveo провалился под асфальт на улице Предславинской в Подольском районе столицы.

Машина ушла под землю передними колесами в месте, где ремонтники проводили замену труб.

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"В Киеве на Предславинской под Шевроле разверзлась земля (асфальт)", — пишет на своей странице в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua Авто провалилось на месте ремонтных работ в Киеве

Сообщается, что пострадавших при ЧП нет. Автомобиль вытащили на поверхность прибывшие спасатели.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на улице Ушакова мусоровоз провалился под асфальт.