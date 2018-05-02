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    В прокуратуре объяснили, как удалось бежать главному обидчику Найема

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    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа (400)

    (обновлено: )82
    Троим задержанным по подозрению в нападении на нардепа объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Основной фигурант происшествия влетел в Баку.
    На месте избиения Найема в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Основной фигурант конфликта с избиением народного депутата от БПП Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, которого разыскивала полиция, вылетел в Баку (Азербайджан) уже через два часа после инцидента, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    "На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после столкновения, а именно в 19:38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев — Баку покинул территорию Украины", — написала Максимец на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    По ее данным, именно он сломал челюсть депутату.

    "Однако, в это время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а его личность еще не установили. Поэтому помешать или воспрепятствовать его бегству было невозможно", — написала Максимец.

    Также она отметила, что троим задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, что является более суровым наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины.

    "Судебно-медицинская экспертиза о степени полученных Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении", — отметила она.

    Facebook Надежды Максимец
    Комментарий пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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