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    Обстрел экс-главы "Правого сектора" в Одессе: полиция сообщила подробности

    (обновлено: )42421
    В полиции сообщили, что правоохранители обнаружили транспортное средство, на котором передвигались задержанные, проводятся следственные действия, изъято видео с камер наблюдения, начато уголовное производство.
    На месте стрельбы в Одессе
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения в Одессе на бывшего руководителя областной организации "Правый сектор" Сергея Стерненко, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    Стерненко во вторник сообщил о нападении на него, а также опубликовал на своей странице в Facebook видео задержания нападавшего.

    "О покушении на активиста Сергея Стерненко. Задержаны два человека", — сообщил Головин на своей странице в Facebook.

    По его словам, один человек был задержан недалеко от места совершения преступления, второй – позднее по ориентировке. Кроме того, правоохранители обнаружили транспортное средство, на котором, вероятно, передвигались задержанные.

    "Проводятся следственные действия, изъято видео с камер наблюдения, работаем со свидетелями. Начато уголовное производство (дело – ред.) по ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство — ред.) УК", — отметил Головин.

    od.npu.gov.ua
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    В свою очередь советник руководителя полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что один из задержанных был ранее судим. "Активист получил телесные повреждения от выстрела из травматического оружия резиновой пулей в район головы, его жизни и здоровью пока ничего не угрожает", — уточнил Форостяк на своей странице в Facebook.

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