Выстрел в рот. В Херсонской области найден мертвым матрос

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье вблизи села Молочное Херсонской области произошел еще один суицид в ВСУ. Застрелился 27-летний матрос-контрактник. Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон".

У поселка располагается временный военный лагерь, который он покинул самовольно с табельным оружием.

"Медикам осталось лишь констатировать биологическую смерть человека. Причины суицида выясняет следственное управление ГУ Нацполиции Херсонской области", — отметили журналисты.

Как уточняется, смерть наступила в результате выстрела в рот.

Ранее в Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым дома.