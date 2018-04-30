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    Выстрел в рот. В Херсонской области найден мертвым матрос

    (обновлено: )16402
    По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства, однако правоохранительным органам предстоит собрать все доказательства, чтобы назвать точную причину гибели молодого парня.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье вблизи села Молочное Херсонской области произошел еще один суицид в ВСУ. Застрелился 27-летний матрос-контрактник. Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон".

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    УНИАН
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    У поселка располагается временный военный лагерь, который он покинул самовольно с табельным оружием.

    "Медикам осталось лишь констатировать биологическую смерть человека. Причины суицида выясняет следственное управление ГУ Нацполиции Херсонской области", — отметили журналисты.

    Как уточняется, смерть наступила в результате выстрела в рот.

    Ранее в Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым дома.

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