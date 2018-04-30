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    В полиции Херсонской области прокомментировали суицид главы райотдела

    (обновлено: )53830
    В ГУ НП в Херсонской области сообщили, что Руслан Бабич не был склонен к крайностям, а в районе не было громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции.
    Руслан Бабич. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Спикер Главного управления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко заявила, что в полиции не связывают самоубийство начальника Горностаевского районного отдела полиции, подполковника Руслана Бабича с работой.

    "В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было", – сообщила она "Громадскому радио".

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    Фото Управления Национальной полиции Украины в Днепре
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    В свою очередь главный консультант начальника ГУ НП в области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем и его женой, отметила, что он не был склонен к крайностям. По ее словам, никто их херсонских коллег не знает, что стало причиной суицида.

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    "Также, насколько мне известно, у него не было недоброжелателей, которые хотели ему смерти, могли бы давить на него или шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье", – сообщила Ренкас.

    Руслан Бабич перестал выходить на связь 28 апреля. Тело подполковника обнаружили на следующий день в его квартире в Горностаевке. Предсмертной записки не было. По факту смерти открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

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