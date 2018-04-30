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    В Одесской области произошла стрельба: есть жертвы

    (обновлено: )31330
    Как сообщил глава Нацполиции области, молодая компания из 6-ти человек отдыхала в ресторане, вскоре между ними и другим гостем - иностранным предпринимателем - возник словесный конфликт.
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    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Белгород-Днестровском в Одесской области при стрельбе погиб 24-летний парень, сообщил на своей странице в Facebook глава Нацполиции области Дмитрий Головин.

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    vn.npu.gov.ua
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    "Белгород-Днестровский. Вечер. Молодая компания из 6-ти человек отдыхала в ресторане. Между ними и другим гостем — иностранным предпринимателем по прозвищу "Керим"- возник словесный конфликт. В дальнейшем "Керим" позвонил знакомым, которые пообещали разобраться в ситуации. Под утро на мобильный телефон одного из ребят поступил звонок с требованием "выйти поговорить". 24-летний юноша и его шестеро друзей согласились на встречу у местного рынка. Около семи утра на рынок приехали три человека и расстреляли компанию из травматического оружия, в том числе применив холодное оружие. От полученных ранений — 2 проникающих ножевых ранений грудной клетки и 8 ранений, нанесенных травматическим оружием — 24-х летний парень умер в больнице. Другие не пострадали", — говорится в сообщении. 

    По словам Головина, подозреваемые, которые скрылись с места происшествия, позже были задержаны полицией вблизи Одессы. 

    Напомним, в Тернополе мужчина обстрелял ночью из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома. 

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