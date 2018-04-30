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    Происшествия

    Во Львове электроопора убила мужчину

    (обновлено: )68
    Как стало известно, в результате падения электроопоры погиб мужчина, водитель автомобиля, который в этот момент проезжал по дороге в салоне автомобиля.
    Во Львове в результате падения электроопоры на автомобиль погиб человек
    Пресс-служба ЛГС

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 29 апреля, во Львове упала опора, поддерживающая троллейбусную сеть, в результате чего погиб человек.

    Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, инцидент случился на улице Зеленой, 95.

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    Как стало известно, в результате падения электроопоры погиб мужчина, водитель автомобиля, который в этот момент проезжал по дороге в салоне автомобиля. 

    Причины и обстоятельства происшествия выясняются специалисты.

    Напомним, в Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения.

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