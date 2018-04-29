На "АрселорМиттал" произошла авария

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье после 18:00 на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" случилась авария. Во время работы на девятой доменной печи разлился чугун. Никто из работников не пострадал, пишет "Первый городской".

После капитального ремонта ДП-9 запускали в работу. Произошла утечка чугуна. Пострадавших среди работников предприятия нет.

По словам начальника управления по коммуникациям, опасности для окружающей среды и жителей авария не представляет.

Напомним, ранее крупный пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке.