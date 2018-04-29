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    На "АрселорМиттал" произошла авария

    (обновлено: )572
    Как отмечается, во время запуска ДП-9 произошла утечка чугуна. Согласно данным СМИ, пострадавших среди работников предприятия нет. Опасности для окружающей среды и жителей авария не представляет.
    В результате аварии на предприятии Кривого Рога разлился чугун
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье после 18:00 на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" случилась авария. Во время работы на девятой доменной печи разлился чугун. Никто из работников не пострадал, пишет "Первый городской".

    После капитального ремонта ДП-9 запускали в работу. Произошла утечка чугуна. Пострадавших среди работников предприятия нет.

    По словам начальника управления по коммуникациям, опасности для окружающей среды и жителей авария не представляет.

    Напомним, ранее крупный пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке.

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