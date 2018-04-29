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    Появились подробности смерти начальника полиции в Херсонской области

    (обновлено: )302
    Мертвым найден Руслан Бабич. 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его без признаков жизни.
    Появились подробности убийства начальника полиции в Херсонской области
    khersonci.com.ua

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника райотдела полиции, который перестал выходить на связь с подчиненными 28 апреля. Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

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    В горностаевском райотделе решили, что руководитель отдыхает, его беспокоить не стали.

    Как выяснилось, мертвым найден Руслан Бабич. 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его без признаков жизни. Мужчина якобы покончил с собой.

    СМИ утверждают, что явных причин для суицида у Бабича не было. На месте не нашли ни предсмертной записки, ни признаков убийства.

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