В Херсонской области найден мертвым начальник райотдела полиции

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым дома. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти правоохранителя.

Напомним, тело бойца АТО нашли в польском лесу.