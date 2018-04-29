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    В Херсонской области найден мертвым начальник райотдела полиции

    (обновлено: )28331
    Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым дома. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

    Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.

    По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.

    Полиция устанавливает обстоятельства смерти правоохранителя.

    Напомним, тело бойца АТО нашли в польском лесу.

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