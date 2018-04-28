У ворот "Киевавтодора" сгорела иномарка, не исключен поджог

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. У ворот Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в ночь на субботу загорелся автомобиль, передает "Киев Оперативный".

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"На улице Днепродзержинской, 129, прямо у ворот филиала "Киеавтодора" Дарницкого района этой ночью вспыхнула припаркованная машина Mitsubishi. На место были срочно направлены наряды пожарных охранников ГСЧС, скорой помощи и правоохранителей", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный Сгоревшее авто у ворот КК "Киевавтодор" в Дарницком районе столицы

Отмечается, что пожарные быстро справились со своей задачей, помощь врачей никому не понадобилась, "а вот правоохранителям придется узнать обстоятельства этого пожара, поскольку очень похоже на то, что автомобиль намеренно подожгли".

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Напомним, накануне вечером в Дарницком районе Киева в салоне авто взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще как минимум один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".