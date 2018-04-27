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    Появились подробности избиения православного активиста в Киеве

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (252)

    (обновлено: )25818
    В заявлении православных активистов говорится, что Валентин Лукьяник "защищался древком от хоругви, которую нес домой, готовясь к крестному ходу", организуемому им в рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая.
    Православный общественный деятель Валентин Лукияник. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Председатель Союза православных братств Украины, общественный деятель Валентин Лукьяник избит активистами радикальных организаций в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз православных граждан России.

    Радикалы С14
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    По информации этой общественной организации, инцидент произошел накануне, 26 апреля.

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    "В Киеве, в подъезде своего дома нацистами жестоко избит железными ломиками Валентин Борисович Лукьяник, председатель Союза православных братств Украины, известный врач-реаниматолог, регулярно проводивший массовые крестные ходы в поддержку единства Русской православной церкви", — говорится в заявлении Союза православных граждан, подписанном председателем организации Валентином Лебедевым.

    В заявлении уточняется, что "Лукьяник защищался древком от хоругви, которую нес домой, готовясь к крестному ходу", организуемому им в рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая.

    Facebook Дмитрий Скворцов
    Православный активист Валентин Лукьяник , избитый в Киеве

    В Союзе православных граждан отметили, что прибывшая на место инцидента полиция якобы не попыталась задержать нападавших, которым свободно дали уйти.

    РИА Новости Украина пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

    Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали, что Лукьяника избили активисты праворадикальной организации С14. 

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