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    За разговор с другим. Под Киевом ревнивый муж задушил жену

    (обновлено: )199
    Мужчина увидел, как женщина разговаривала с местным жителем, что спровоцировало его на ссору, в результате которой он голыми руками задушил супругу.
    Мужчина убил свою жену
    Пресс-служба Нацполиции Киева

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил свою жену.

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    Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, пара жила в столице. В Кожуховку Васильковского района они приезжали на дачу. В тот вечер старший на 12 лет глава семьи увидел, как 36-летняя женщина разговаривала во дворе с местным жителем. Ночью ревнивец устроил любимой ссору, во время которой собственными руками задушил.

    Мужчина пытался скрыть тело: бездыханную жену он выносил за двор, потом возвращался с ней в помещение. В конце концов, оставил убитую женщину посреди двора. Утром погибшую увидел сосед и позвонил в полицию.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Мужа погибшей задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в содеянном сознался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-служба Нацполиции Киева
    Мужчина убил свою жену

    Ранее СМИ сообщали, что во время потасовки возле общежития в Одессе мужчина неславянской внешности ударил студента ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.

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