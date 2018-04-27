За разговор с другим. Под Киевом ревнивый муж задушил жену

Пресс-служба Нацполиции Киева

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил свою жену.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, пара жила в столице. В Кожуховку Васильковского района они приезжали на дачу. В тот вечер старший на 12 лет глава семьи увидел, как 36-летняя женщина разговаривала во дворе с местным жителем. Ночью ревнивец устроил любимой ссору, во время которой собственными руками задушил.

Мужчина пытался скрыть тело: бездыханную жену он выносил за двор, потом возвращался с ней в помещение. В конце концов, оставил убитую женщину посреди двора. Утром погибшую увидел сосед и позвонил в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Мужа погибшей задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в содеянном сознался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба Нацполиции Киева Мужчина убил свою жену

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