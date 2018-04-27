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    В Одесском СИЗО покончил с собой заключенный

    (обновлено: )8001
    По данным местного издания, суицид произошел в режимном корпусе номер 5 Одесского СИЗО, где содержатся правоохранители, а также военные, женщины, иностранцы и другие категории лиц, которых нельзя содержать с обычными заключенными.
    Одесское СИЗО. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Один из заключенных Одесского следственного изолятора покончил жизнь самоубийством, сообщает местное издание Таймер со ссылкой на собственные источники. 

    Суицид произошел в режимном корпусе номер 5, где содержатся сотрудники правоохранительных органов, а также военные, женщины, иностранцы и другие категории лиц, которых нельзя содержать с обычными заключенными.

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    Подробности случившегося пока не известны.

    Это не первая смерть в Одесском СИЗО. В октябре прошлого года в изоляторе умер 43-летний заключенный. Смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.

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