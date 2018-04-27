В Одесском СИЗО покончил с собой заключенный

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Один из заключенных Одесского следственного изолятора покончил жизнь самоубийством, сообщает местное издание Таймер со ссылкой на собственные источники.

Суицид произошел в режимном корпусе номер 5, где содержатся сотрудники правоохранительных органов, а также военные, женщины, иностранцы и другие категории лиц, которых нельзя содержать с обычными заключенными.

Смотрите также: Экскурсия по Одесскому СИЗО. По следам убийцы-расчленителя

Подробности случившегося пока не известны.

Это не первая смерть в Одесском СИЗО. В октябре прошлого года в изоляторе умер 43-летний заключенный. Смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.