В Одесском СИЗО покончил с собой заключенный

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Один из заключенных Одесского следственного изолятора покончил жизнь самоубийством, сообщает местное издание Таймер со ссылкой на собственные источники.
Суицид произошел в режимном корпусе номер 5, где содержатся сотрудники правоохранительных органов, а также военные, женщины, иностранцы и другие категории лиц, которых нельзя содержать с обычными заключенными.
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Подробности случившегося пока не известны.
Это не первая смерть в Одесском СИЗО. В октябре прошлого года в изоляторе умер 43-летний заключенный. Смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.