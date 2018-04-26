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    В Черниговской области нашли бомбу

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    Пиротехники в установленном порядке уничтожили фугасную авиационную бомбу ФАБ-250 времен Второй мировой войны, обнаруженную на территории частного дома в селе Высокое Черниговской области во время земляных работ.
    Обнаруженная бомба времен Второй мировой в Черниговской области
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Саперы уничтожили фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную в Черниговской области, сообщила в четверг Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    "В 16.30 специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения управления Госслужбы по ЧС в Черниговской области в установленном порядке уничтожили фугасную авиационную бомбу ФАБ-250 времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении пресс-службы.

    dsns.gov.ua
    Обнаруженная бомба времен Второй мировой в Черниговской области

    Бомбу обнаружили на территории частного дома в селе Высокое Черниговской области во время земляных работ. При обследовании территории специалисты не обнаружили других взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.

    Ранее житель Хмельницкой области пытался продать боевые снаряды времен Второй мировой войны по 250 гривен (9,5 доллара) за штуку, а при покупке шести боеприпасов седьмой предлагал бесплатно в качестве бонуса. Он задержан.

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