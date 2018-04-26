В Харькове мужчина продавал обрез винтовки прямо на улице

Пресс-служба Нацполиции Харькова

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Харькове полицейские задержали мужчину, который прямо на улице пытался продать оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как стало известно, сообщение о продавце оружия поступило от местных жителей, которые заявили патрульным, что прямо неизвестный мужчина предлагал им купить обрез винтовки.

Полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили 35-летнего мужчину, который имел при себе оружие и три к нему. Харьковчанин рассказал силовикам, что обнаружил обрез в лесополосе и хотел продать его.

Стражи порядка изъяли оружие и направили его на экспертизу. Относительно горе-продавца открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием", которая грозит ему лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, ВСП разрешил арестовать судью, у которого нашли взятку, оружие и кокаин.