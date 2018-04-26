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    В Харькове мужчина продавал обрез винтовки прямо на улице

    (обновлено: )65
    Сообщение о продавце оружия поступило от местных жителей, которые заявили патрульным, что прямо неизвестный мужчина предлагал им купить обрез винтовки.
    В Харькове мужчина прямо на улице пытался продать обрез
    Пресс-служба Нацполиции Харькова

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Харькове полицейские задержали мужчину, который прямо на улице пытался продать оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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    Как стало известно, сообщение о продавце оружия поступило от местных жителей, которые заявили патрульным, что прямо неизвестный мужчина предлагал им купить обрез винтовки.

    Полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили 35-летнего мужчину, который имел при себе оружие и три к нему. Харьковчанин рассказал силовикам, что обнаружил обрез в лесополосе и хотел продать его.

    Стражи порядка изъяли оружие и направили его на экспертизу. Относительно горе-продавца открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием", которая грозит ему лишением свободы на срок до семи лет.

    Напомним, ВСП разрешил арестовать судью, у которого нашли взятку, оружие и кокаин.

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