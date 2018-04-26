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    В Одессе избили высокопоставленного чиновника - СМИ

    (обновлено: )107
    По данным СМИ, Сергей Машьянов избили в среду в одном из кафе, куда "он пришел по работе". Он отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Какие травмы получил чиновник, не уточняется.
    Исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов
    Думская.net

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов подвергся нападению, сообщает Думская со ссылкой на источник в муниципалитете.

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    По данным собеседника местного издания, высокопоставленного чиновника избили в среду в одном из кафе, куда "он пришел по работе".

    "В связи с полученными травмами, которые, впрочем, не относятся к категории серьезных, Машьянов отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Вместо него выступала заместитель начальника управления Алла Вербельчук", — говорится в сообщении.

    В полиции сообщили, что не знают о нападении на Машьянова.

    Ранее в Тернопольской области во время проведения журналистского расследования избили журналиста Сергея Шаповала и оператора Романа Харченко.

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