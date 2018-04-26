В Одессе избили высокопоставленного чиновника - СМИ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов подвергся нападению, сообщает Думская со ссылкой на источник в муниципалитете.

По данным собеседника местного издания, высокопоставленного чиновника избили в среду в одном из кафе, куда "он пришел по работе".

"В связи с полученными травмами, которые, впрочем, не относятся к категории серьезных, Машьянов отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Вместо него выступала заместитель начальника управления Алла Вербельчук", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что не знают о нападении на Машьянова.

Ранее в Тернопольской области во время проведения журналистского расследования избили журналиста Сергея Шаповала и оператора Романа Харченко.