В Одессе трамвай протаранил джип

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина, сообщает местное издание Думская.

ДТП произошло на 5-й станции Люстдорфской дороги в Киевском районе.

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В патрульной полиции сообщили, что в результате аварии травмы получила водитель легкового автомобиля.

Думская.net На месте столкновения трамвая и внедорожника в Одессе

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, которая серьезно травмировала пожилую женщину.