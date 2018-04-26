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    В Одессе трамвай протаранил джип

    (обновлено: )133
    По данным местного издания, ДТП произошло на 5-й станции Люстдорфской дороги в Одессе. За рулем внедорожника находилась женщина, она получила травмы, но не уточняется, какие.
    На месте столкновения трамвая и внедорожника в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем в Одессе, пострадала женщина, сообщает местное издание Думская.

    ДТП произошло на 5-й станции Люстдорфской дороги в Киевском районе.

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    В патрульной полиции сообщили, что в результате аварии травмы получила водитель легкового автомобиля.

    Думская.net
    На месте столкновения трамвая и внедорожника в Одессе

    Обстоятельства ДТП выясняются. 

    Ранее  в киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, которая серьезно травмировала пожилую женщину.

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